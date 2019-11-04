ناشئات سلة الأهلي يواجهن القاهرة.. اليوم

يخوض فريق ١٦ سنة لكرة السلة، ناشئات بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم أمام فريق القاهرة في بطولة منطقة القاهرة. منطقة القاهرة. تقام المباراة على صالة الغابة في السادسة مساءً، ويسعى الأهلي للفوز ومواصلة عروضه القوية في البطولة. الأهلي للفوز ومواصلة عروضه القوية في البطولة. كان فريق ناشئات الأهلي حقق الفوز على فريق وادى دجلة بنتيجة 55ـ11، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

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