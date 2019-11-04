سيدات الطائرة بالأهلي يواجهن هليوبوليس بالدوري

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، مباراة مهمة، اليوم الاثنين، أمام فريق هليوبوليس في إطار منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بها ومواصلة العروض القوية وخاض الفريق تدريبات

قوية أمس، والاستعداد بشكل جيد من خلال مران بدني وتكتيكي.

وكان فريق سيدات الطائرة بالأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام أصحاب الجياد بثلاثية نظيفة في الدوري.