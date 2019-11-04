برنامج علاجي مكثف لـ لاعب فريق اليد بالأهلي

يخضع يوسف معرف لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي لبرنامج علاج طبيعي مكثف بعد تعرضه للإصابة بالتواء شديد في الكاحل خلال المباريات الأخيرة ببطولة الدوري. خلال المباريات الأخيرة ببطولة الدوري. وقام الجهاز الطبي بوضع قدم اللاعب في واقٍ صلب؛ لتثبيت موضع الإصابة، مع خضوعه لتدريبات علاجية لتجهيزه بالشكل المناسب. الإصابة، مع خضوعه لتدريبات علاجية لتجهيزه بالشكل المناسب. وحرص السويدي أولا ليندجرين المدير الفني على عقد جلسة مع الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة معرف ومتابعة برنامج التأهيل لحين عودته للتدريبات الجماعية.

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