ناشئو الطائرة» يواجه الطيران في بطولة منطقة القاهرة

يخوض فريق الناشئين للكرة الطائرة تحت 15نسة بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق الطيران ، في إطار المرحلة النهائية من بطولة

منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة مساء على ملعب نادي الشمس، ويتطلع الأهلي؛ لتحقيق

الفوز بالمباراة ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

وشدد عادل لطفي مدرب الأهلي على جاهزية اللاعبين معنويا وبدنيا لخوض المباراة، وعبر عن ثقته الشديدة في قدرات لاعبيه وطموحهم في المنافسة على اللقب.