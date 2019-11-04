سلة الأهلي تدخل معسكر مغلق استعدادا لـ الزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الاهلي معسكرا مغلقا اليوم الاثنين، استعدادا لخوض مباراته المهمة غدا الثلاثاء أمام الزمالك في دور الستة عشر من منافساتبطولة كأس مصر.
ويعقد أشرف توفيق المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مساء اليوم في فندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والتأكيدعلى المهام الفنية المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.
ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غد الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الفريق الى الفوز بها لمواصلة المنافسة على اللقب.
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