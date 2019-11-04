حسين السيد يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي

يخضع حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق اليوم على ملعب شباب أهلي دبي، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته، والتأكد من شفائه بشكلنهائي من الإصابة التي اشتكى منها في الركبة.
وتعرض حسين السيد لكدمة أدت إلى تورم الركبة، وشهدت الساعات الأخيرة تحسنا كبيرا في حالته وخضع لبرنامج تأهيلي، على أن يتم تحديدموعد انتظامه في المران الجماعي قبل انطلاق مران اليوم. ويؤدي الأهلي تدريباته بقوة خلال معسكر الفريق في الإمارات ضمن تحضيرات الجهاز الفني خلال فترة التوقف.
واهتم رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالجوانب الخططية وتنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة ببناء الهجمات والتحرك داخل الملعب لتطبيقها بشكل عملي خلال المباريات المقبلة.
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