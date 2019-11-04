الأهلي يستأنف مرانه اليوم بمعسكر الإمارات

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين في معسكره التدريبي المقام في الإمارات، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث يؤدي الفريق مرانه على ملعب شباب أهلي دبي.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم بدون الدوليين بعد عودتهم

إلى القاهرة، فيما يستمر المعسكر إلى الأربعاء المقبل وفقا للموعد المحدد لعودة البعثة لاستكمال برنامج الاعداد لمرحلة ما بعد التوقف. وقام رينيه فايلر المدير الفني للفريق بتقسيم الاستعدادات خلال مرحلة التوقف إلى جزأين؛ الأول في الإمارات، حيث يخوض الفريق معسكرا تدريبيا في دبي يشتمل على جانب فني وبدني ويركز فيه المدير الفني على الجانب النفسي والمعنوي بعد صرف النظر عن إقامة مباراة ودية.

ومن المقرر أن يستكمل الجزء الثاني من خطة الإعداد في القاهرة بعد العودة من الإمارات، حيث يستكمل الفريق برنامجه التدريبي استعدادا للدوري العام ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.