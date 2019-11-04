رياضة | "ظل رونالدو" لا يزال معلقًا على "سنتياجو بيرنابيو"

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غادر كريستيانو ريال مدريد في صيف عام 2018 ولم يتم توقيع أي هداف يثق النادي في أنه سيتم توزيع شخصياته بطريقة سحرية ، بالطبع لم يحدث ذلك واستمروا في المعاناة في جميع المسابقات.

في الصيف الماضي ، تعاقد المرينجي مع ايدين هازارد كعلاج ، لكن على الرغم من صفاته ، فإن تسجيل 50 هدفًا في الموسم ليس شيئًا قام به على الإطلاق ، وصل لوكا يوفيتش أيضًا ، لكنه كافح من أجل الصدارة.