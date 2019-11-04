رياضة | "ظل رونالدو" لا يزال معلقًا على "سنتياجو بيرنابيو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ظل رونالدو" لا يزال معلقًا على "سنتياجو بيرنابيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
غادر كريستيانو ريال مدريد في صيف عام 2018 ولم يتم توقيع أي هداف يثق النادي في أنه سيتم توزيع شخصياته بطريقة سحرية ، بالطبع لم يحدث ذلك واستمروا في المعاناة في جميع المسابقات.
في الصيف الماضي ، تعاقد المرينجي مع ايدين هازارد كعلاج ، لكن على الرغم من صفاته ، فإن تسجيل 50 هدفًا في الموسم ليس شيئًا قام به على الإطلاق ، وصل لوكا يوفيتش أيضًا ، لكنه كافح من أجل الصدارة.
حقق ريال مدريد خمسة أهداف أمام ليجانيس ولم يكن أحد يتحدث عن كريستيانو ، لكن في معظم الأوقات كانت المباريات تشبه مباراة يوم السبت ضد ريال بيتيس ، حيث كان المرينجي يفوز بسهولة في وجود النجم البرتغالي.
بلغ معدل التحويلات الأسوأ منذ 2008/2009 ، في ريال مدريد 11.48 %، وهذا هو الموسم الحالي، ثاني أسوأ حالاتها هو 14.79 % في موسم 2018/19.
تحولوا مع كريستيانو نحو 20 % ، وهذا يعني أنهم انتقلوا من تسجيل واحد من كل خمس طلقات إلى ما يقرب من 10 في. قد يبدو الحديث عن غياب كريستيانو في نوفمبر 2019 وكأنه متناول ، ولكن ظله لا يزال معلقًا على ملعب سانتياغو بيرنابيو.
لا يظهر اسم ريال مدريد إلا في المركز 22 عندما يتعلق الأمر بأبرز نقاط التهديف في أوروبا ، ومع 24 هدفا في 14 مباراة ، صافي فريق زين الدين زيدان كل 52 دقيقة.