رياضة | الأرقام السلبية تلاحق برشلونة مع فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرقام السلبية تلاحق برشلونة مع فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن نشرت تقرير مدعم بالأرقام عن التراجع والمستوى المتدبدب الدي يعيشه فريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني خلال مباريات الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي .

وبعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها البلوجرانا على يد ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الليجا حيث يعيش رفقاء ليونيل ميسي فترة صعبة للغاية على صعيد الأداء وكذلك النتائج على الرغم من أن الفريق يتصدر ترتيب الليجا بفارق الأهداف على غريمه التقليدي واللدود ريال مدريد .

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وقالت موندو أن برشلونة فقد خلال مباريات الموسم الجاري في الليجا 11 نقطة خلال 11 لقاء ويبدو أن الحظ سانده ووقف بجواره بعد المستوى السيء الذي قدمه الريال أيضًا خاصةً وأن الفريقين لم يتعودا على الخسارة الكبيرة ونفس الكم من النقاط .

ونوهت الصحيفة إلى أن برشلونة لم يحصد هذا الرقم من النقاط أو اقل منه خلال نفس الفترة منذ ما يقارب أربعة عشر عاماً حيث حصد وقتها الفريق موسم 2005-2006 14 نقطة فقط وضعته في المركز الثاني وتوج باللقب في نهاية الموسم .

كما أن كتيبة فالفيردي لم تتلقى ثلاثة خسائر في الإحدى عشر مباراة الأولى بالدوري منذ موسم 2002-2003 ولم يحصد أقل من سبعة نقاط في المباريات التي لعبها خارج ملعبه الكامب نو وفي الموسم الماضي بعد 11 جولة حصد رفقاء ليونيل ميسي تحت قيادة إرنستو 31 نقطة وهو الإنطلاقة الأفضل لهم في القرن الحالي .