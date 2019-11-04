رياضة | ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

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تحفظ سباستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز على فكرة رحيل لاعبه البوركيني إيريك تراوري إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتمسك ديسابر باستمرار تراوري مع بيراميدز لأنه يرغب في البناء عليه مع المجموعة الأخرى لحصد الألقاب للفريق بداية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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ويسعى الأهلي لضم تراوري بعدما نال إعجاب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي يعتبره أفضل لاعبي الدوري المصري حتى الآن.