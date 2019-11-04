رياضة | أرسنال يصدم جوزيه مورينيو وجماهيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يصدم جوزيه مورينيو وجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي أرسنال الإنجليزي نفى أي اتفاق حدث بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق خلفا للاسباني أوناي إيمري.

وأكدت صحيفة إنديبندينت الإنجليزية أن أرسنال رفض فكرة التفاوض على العشاء مع مورينيو لخلافة إيمري وهو ما يعد صدمة لجماهير المدفعجية التي ترغب في رحيل المدرب الحالي.

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وتعادل أرسنال في لقائه الأخير بالدوري الإنجليزي مع وولفرهامبتون بهدف لمثله في الجولة 11 على ملعب الإمارات والذي تراجع به للمركز الخامس برصيد 17 نقطة.