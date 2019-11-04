رياضة | "فالفيردي" يفجر أزمة عنيفة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فالفيردي" يفجر أزمة عنيفة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت أزمة عنيفة في فريق برشلونة الإسبلاني بطللب اللاعب الشاب ريكي بويج، الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال استمر فالفيردي في تجاهله وعدم إشراكه في المباريات.

ويعد ريكي بويج أحد اللاعبين الصاعدين المميزين ويصفه البعض أنه "جوهرة برشلونة" ويعتبر إحدى ركائز برشلونة في المستقبل القريب؛ لكنه فيما يبدو أصابه الملل من عدم اللعب مع الفريق الأول.

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وقال ريكي بويج لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إنه يشعر بالاستياء من عدم استدعائه لخوض المباريات مع الفريق الأول بل إن الأمر ازداد سوءًا بعدم استدعائه للتدريب مع فالفيريد بعكس الموسم الماضي، الذي كان يتدرب فيه مع ميسي ورفاقه، ثم يعود للفريق الثاني لبرشلونة.