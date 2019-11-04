رياضة | برشلونة يقترب من صفقتي كأس العالم للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من صفقتي كأس العالم للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة في ضم لاعبين من كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يخطط لضم جون نيشيكاوا مهاجم المنتخب الياباني والذي تمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما وقاد منتخب بلاده إلى تصدر مجموعته التي ضمت معه الولايات المتحدة وهولندا والسنغال.

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وأضافت أن برشلونة لديه فرصة في بابا سار لاعب وسط المنتخب السنغالي، والذي سيواجه منتخب إسبانيا في ثمن النهائي بعدما أنهى دور المجموعات ثانيًا خلف اليابان.