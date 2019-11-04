رياضة | عاجل.. زيدان يخطط لخطف صخرة أرسنال الدفاعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زيدان يخطط لخطف صخرة أرسنال الدفاعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن وجود رغبة كبيرة لدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني في إبرام صفقة كبيرة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل ترميم الفريق .

وقالت شبكة " ديلي إكسبريس " الشهيرة في عددها الصادر يوم الرابع من نوفبمبر أن زيدان طلب من الإدارة أن تتعاقد مع ويليام ساليبا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال والذي يلعب الموسم الجاري معاراً لصفوف فريق نادي سانت إيتيان الذي ينافس في الدوري الفرنسي الممتاز .

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وكان ساليبا قد إنضم لصفوف الجانرز في صيف العام الجاري 2019 مقابل مبلغ 27 مليون جنية إسترليني قادماً من صفوف فريق نادي سانت إيتيان الفرنسي وتم الإتفاق في العقد على أن اللاعب يبقى في صفوف فريقه الفرنسي الموسم الجاري على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل الموسم المقبل للجانرز .

ويطمح زيزو في ضم الصخرة البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً إلى صفوف المرينجي ويعتبر واحد من أهم الأهداف التي طلبها من بيريز ليكون خليفة للفرنسي رافائيل فاران المنتظر أن يرحل بنهاية الموسم الجاري حسبما أكد في أكثر من مناسبة الموسم الماضي .

وأنهت الصحيفة في تقريرها أن زيدان يضع أكثر من لاعب آخر في حالة فشل الحصول على خدمات ساليبا مثل بنوا بدياشيلي مدافع موناكو ونجح مارسيليا كامارا لكن الأولوية ستكون في التعاقد لصخرة أرسنال الدفاعية ويليام ساليبا .