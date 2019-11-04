رياضة | "دوليو" الأهلي يعودون للانضمام إلى معسكر منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دوليو" الأهلي يعودون للانضمام إلى معسكر منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر لاعبو الأهلي الدوليون معسكر الفريق في الإمارات صباح اليوم الاثنين للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول، وذلك بعد الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة بين الجهاز الفني للمنتخب ومسئولي النادي، لتعديل موعد عودة الدوليين إلى القاهرة.

وجاء تعديل موعد عودة الدوليين للقاهرة قبل انتهاء معسكر الفريق بالإمارات، بعدما قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق في دبي، والاكتفاء بالتدريبات اليومية التي تقام على ملعب شباب أهلي دبي، وتم التنسيق بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره بالمنتخب ليتقرر عودة الدوليين صباح اليوم.

ويستعد المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون، فيما يعسكر الأهلي في الإمارات للاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال الفريق لمنافسات بطولة الدوري العام وخوض مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري والتي ستقام في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.