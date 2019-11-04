رياضة | عاجل.. خافيير أجيري يعود إلى الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خافيير أجيري يعود إلى الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين عن أن المكسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة السابق سيعود إلى الدوري الإسباني عن طريق نادي ليجانس.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "الماركا" أن خافيير أجيري سيصبح المدير الفني الجديد لفريق ليجانيس يوم الاثنين ، ليحل محل المدرب المؤقت لويس سيمبرانوس بعد هزيمة لوس بيبينيروس 2-1 على أرضه أمام إيبار.

سيوقع المكسيكي عقدًا حتى نهاية الموسم مع خيار لمدة عام آخر ، إذا بقي ليجانيس في المقدمة ، وسيشارك أجيري للمرة الأولى على مقاعد البدلاء ليجانيس ليلة الجمعة في ساحة ريالي أمام ريال سوسيداد.

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يستضيف ليجانيس برشلونة بعد فترة الاستراحة الدولية قبل السفر إلى ملعب رامون سانشيز بيزجوان بعد أسبوع لمواجهة إشبيلية.

يعود أجيري إلى الدوري الإسباني بعد أن تعاقد من قبل مع أوساسونا وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة وإسبانيول.

كما كان المدرب البالغ من العمر 60 عامًا مسؤولًا عن المنتخبات الوطنية للمكسيك واليابان ومصر ، في حين كان آخر تدريب له في الوحدة في الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذه الأثناء ، كان سيمبرانوس مسؤولاً مؤقتاً عن ثلاث مباريات ، الفوز 1-0 على ريال مايوركا ثم الهزائم أمام ريال مدريد وإيبار ، بعد طرد موريسيو بيليجرينو في 21 أكتوبر.