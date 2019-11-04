رياضة | أسطورة "جيرارد" الأوروبية تحت أقدام محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة "جيرارد" الأوروبية تحت أقدام محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لقطع خطوة جديدة نحو تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم ستيفن جيرارد، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يلتقي ليفربول مع جينك البلجيكي، غداً الثلاثاء، بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 4 لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل "الريدز" المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة 5، برصيد 6 نقاط، خلف نابولي الإيطالي، بينما يحتل جينك المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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ويتواجد صلاح في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لنادى ليفربول بمسابقة دورى أبطال أوروبا برصيد 18 هدفاً، خلف جيرارد صاحب 21 هدفاً، ومتفوقاً على السنغالي ساديو مانى بفارق هدفين، والبرازيلي فيرمينو بفارق 4 أهداف.

ويحتاج صلاح لتسجيل 3 أهداف "هاتريك" لمعادلة رقم جيرارد، بينما يحتاج لتسجيل 4 أهداف "سوبر هاتريك" لتحطيمه.

واحتاج صلاح إلى 28 مباراة للوصول للرقم، بينما احتاج جيرارد إلى 73 مباراة للوصول إلى رقمه.