رياضة | مطربة شابة تحيي حفل افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطربة شابة تحيي حفل افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة بريزنتيشن المنظمة لحفل تنظيم إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر عن مطرب حفل الإفتتاح.

وسيقام لقاء الإفتتاح بين مصر ومالي يوم الجمعة المقبل في تمام السابعه مساءا علي ستاد القاهرة الدولى

واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، والتي رئيس مجلس إدارتها منتصر النبراوي مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب على إحياء حفل الافتتاح، والذي سيشهد ايضا العديد من الفقرات الأخرى.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر وهو نفس يوم افتتاح البطولة، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.