الامارات | محمد صلاح يغيب عن ليفربول ومنتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يغيب عن ليفربول ومنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت تقارير صحافية إنجليزية عن إمكانية غياب النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن مباراة فريقه المهمة أمام جنك البلجيكي، الأربعاء، في المرحلة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح، كان قد غادر مباراة فريقه أمام أستون فيلا بعد نحو ساعة من اللعب، عندما كان ليفربول خاسراً بهدف نظيف، ووفقاً لموقع «ليفربول إيكو»، فإن صلاح لايزال متأثراً بإصابة الكاحل، التي تعرض لها بعد عرقلة حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي له، منذ شهر تقريباً.

وقال الموقع إن صلاح لايزال يعاني، وسيغيب في الغالب عن اللقاء الأوروبي المقبل، وفي هذه الحالة، ربما يغيب صلاح أيضاً عن لقاء منتخب مصر مع كينيا في 11 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، التي تضم توغو وجزر القمر.