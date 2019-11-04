شكرا لقرائتكم خبر عن سر زيارة تركي آل الشيخ الخاطفة إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، إلى مصر، مساء أمس الأحد، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان نيته زيارة رئيس الأهلي محمود الخطيب، للاطمئنان على صحته.

وقال مصدر مقرب من «آل الشيخ» لـ«المصري اليوم»، إن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، قرر القيام بزيارة سريعة إلى مصر، لإنهاء بعض الأعمال الخاصة، ولم يتم الترتيب لزيارة الخطيب حتى الآن، لكن المؤكد أن آل الشيخ حريص على رؤية رئيس الأهلي للاطمئنان عليه، وسيقوم بذلك حال استطاع.

وأوضح: «نظرا لضيق الوقت، واجه آل الشيخ صعوبة في السفر خارج المملكة العربية السعودية، في ظل إقامة فعاليات موسم الرياض، وبينما سنحت له الفرصة توجه إلى مصر لإنهاء بعض الأعمال المهمة».