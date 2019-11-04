شكرا لقرائتكم خبر عن «شارموفرز» ونسمة محجوب في حفل افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت شركة بريزنتيشن المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة.

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ووفقًا للحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، اتفقت شركة بريزنتيشن مع فريق شارموفرز الغنائي الشهير، والمطربة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، والذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى.

ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر وهو نفس يوم افتتاح البطولة، ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.