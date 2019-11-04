شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تهدد محمد صلاح بالغياب عن ليفربول ومعسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رجحت تقارير صحفية غياب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن مباراة فريقه المهمة أمام جنك البلجيكي الأربعاء المقبل، في المرحلة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد استبداله خلال مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لموقع «سكاي نيوز»، فإن صلاح لا يزال متأثر بإصابة الكاحل، التي تعرض لها بعد عرقلة حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي له، منذ شهر تقريبا.

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وغادر صلاح ملعب المباراة بعد نحو ساعة من اللعب، عندما كان ليفربول خاسرا بهدف نظيف من أستون فيلا، السبت، إلا أن زميليه أندي روبرتسون وساديو ماني نجحا في تسجيل هدفين أمّنا فوزا صعبا لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت الشكوك تحوم حول سبب اختيار المدير الفني لليفربول يورجن كلوب لصلاح، لإخراجه من اللقاء في وقت مبكر نسبيا على غير العادة، حيث لم تتحدث أي تقارير عن وجهة نظر كلوب من التغيير.

إلا أن موقع «ليفربول إيكو» المختص بأخبار الفريق، قال إن صلاح لا يزال يعاني، وسيغيب في الغالب عن اللقاء الأوروبي المقبل.

وفي هذه الحالة، ربما يغيب صلاح أيضا عن لقاء منتخب مصر مع كينيا في 11 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، التي تضم توجو وجزر القمر.