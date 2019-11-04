شكرا لقرائتكم خبر عن عودة لاعبي الأهلي الدوليين إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غادر لاعبو الأهلي الدوليون معسكر الفريق في الإمارات صباح اليوم الاثنين، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول، وذلك بعد الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة بين الجهاز الفني للمنتخب ومسئولي النادي، لتعديل موعد عودة الدوليين إلى القاهرة.

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وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، قد أعلن ضم كلا من محمد الشناوي، محمود وحيد، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمد هاني، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي «قفشة»، وحسين الشحات، وأيمن أشرف قبل أن يتم استدعاء أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز بدلا منه.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء تعديل موعد عودة الدوليين للقاهرة قبل انتهاء معسكر الفريق بالإمارات، بعدما قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق في دبي، والاكتفاء بالتدريبات اليومية التي تقام على ملعب شباب أهلي دبي، وتم التنسيق بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره بالمنتخب ليتقرر عودة الدوليين صباح اليوم.

ويستعد المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون، فيما يعسكر الأهلي في الإمارات للاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال الفريق لمنافسات بطولة الدوري العام وخوض مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري والتي ستقام في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.