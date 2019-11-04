رباعية أليجري تدفع بايرن ميونخ للتعاقد معه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

إنتهت العلاقة أمس الأحد بين الكرواتي "نيكو كوفاتش" ونادي بايرن ميونخ الألماني بعد كارثة ملعب "كوميرزبانك أرينا" التي أدت لخسارة البايرن أمام إنتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف.



وقررت إداراة النادي البافاري إقالة الكرواتي وعدم الإنتظار لفترة التوقف الدولي القادمة كما هو متوقع، لتبدأ الإداراة في البحث عن بديل لكوفاتش خلال هذه الفترة.

ودارت الترشيحات خلال الفترة الماضية على بعض الأسماء أبرزها الهولندي "إيريك تين هاج" المدير الفني لنادي أياكس الهولندي والألماني "رالف رانجيك" المدير الفني لنادي لايبزج الألماني وماسيمليانو أليجري المدرب السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي.

ومع صعوبة إقناع أياكس بالتخلي عن تين هاج في الوقت الحالي، يبدو أليجري مناسباً لتولي القيادة الفنية للفريق للأسباب للآتية.

عدم إرتباطه بتدريب أي نادٍ

منذ إقالته من تدريب يوفنتوس نهاية الموسم الماضي، لم يتولى تدريب أي ناد، مما سيسهل عملية التفاوض معه والتعاقد معه سريعاً.

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أيضاً يتواجد الإيطالي ضمن المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد وبرشلونة حال إقالة مدربيهما.

يعتاد الحصول على البطولات

دائم التواجد مع منصات التتويج مع يوفنتوس، حيث إكتسح الفريق خلال فترة وجوده جميع البطولات المحلية.

درايته بأجواء دوري أبطال أوروبا

رغم عدم فشل تتويجه بالبطولة مع يوفنتوس، إلا أنه كان دائم التواجد في الأدوار المتقدمة في البطولة، وتواجد في المشهد الأخير في مناسبتين لكنه إصطدم بأقوى نسختين للريال وبرشلونة في الأعوام الأخيرة وهما نسخة برشلونة عام 2015 ونسخة ريال مدريد عام 2017.

شخصيته القوية

يتمتع بشخصية قوية وصارمة وبالتالي يستطيع السطيرة على غرفة ملابس الفريق التي يتواجد بها العديد من المشاكل، كما يستطيع التعامل مع تكتلات اللاعبين الكبار أمثال مولر وبواتينج ونوير، وتلك التكتلات هى التي أطاحت بمواطنه أنشيلوتي في السابق.