شكرا لقرائتكم "ميتشو" يبحث عن بديل طارق حامد وفرجاني ساسي فى ودية جولدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، لتجربة بعض اللاعبين فى مركز الوسط المدافع "ديفندر" خلال الودية التى سيخوضها الفريق الابيض أمام جولدي مساء اليوم الأثنين، فى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالسادس من أكتوبر.

جاء ذلك من منطلق إيجاد بدائل فى مركز الديفندر نظرا لأن هذا المركز يعاني من عجز فى الفترة الحالية حيث لا يوجد به سوى الثنائى التونسي فرجانى ساسي وطارق حامد وغياب أي منهما يتسبب فى أزمة فى تشكيلة الفريق نظرا لإصابة محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى وأيضا إصابة محمد حسن في الركبة وأجرى عملية جراحية وبالتالى لا يوجد بديل لساسى وحامد .

وحاول "ميتشو" فى إيجاد بديل فى هذا المركز عندما دفع من قبل بأحمد سيد زيزو وأيضا يوسف أوباما فى هذا المركز واجاد كلاهما بنسبة جيدة ولكنه يبحث عن بدائل اخرى من خلال ودية جولدي ليكون لديه أكثر من بديل حتي عودة المصابين أو تدعيم المركز فى فترة الانتقالات الشتوية .

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ويرغب "ميتشو" المدير الفنى للزمالك فى تطبيق الأفكار الفنية والجمل التى عمل على تلقينها للاعبين فى معسكر أكتوبر لتكون بروفة للمنافسات القادمة سواء المحلية أمام إنبي أو المنافسات الأفريقية، حيث سيواجه الأبيض نظيره مازيمبى الكونغولي، يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.

كما يسعى ميتشو من خلال الودية على الوقوف على تحسن الحالة البدنية للاعبى الفريق عقب خوض المران على فترتين طوال المعسكر لتنفيذ برنامج بدني وتأهيلي متخصص لكل لاعب للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للفريق كما سيمنح ميتشو، الفرصة، من خلال الودية لعدد من البدلاء والمستبعدين للوقوف على مستواهم.

الجدير بالذكر أن الزمالك دخل فى معسكر مغلق فى مدينة السادس من أكتوبر منذ يوم الخميس الماضى، على أن يتم ختام المعسكر اليوم بالمباراة الودية التى سيتوجه الفريق لخوضها على ملعبه فى ميت عقبة وذلك على هامش توقف بطولة الدورى المصرى الممتاز.