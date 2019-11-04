شكرا لقرائتكم الأمريكى سامى مونرو ينضم رسميا إلى سلة سبورتنج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأخطر سبورتنج خطابا إلى اتحاد كرة السلة يخطرهم فيه بالتعاقد مع اللاعب الأمريكى ، حتى يتم البدء فى الحصول على الاستغناء الخاص به من الاتحاد الدولى للعبة " فيبا "
يذكر أن الأيام الماضية شهدت تعاقد فريق كرة سلة الزمالك أيضا مع محترف أمريكى وهو ايرفنج ووكر خلفا لستوجلين الذى تم الاستغناء عنه وفسخ التعاقد معه خلال الأيام الماضية على خلفية الأزمة التى نشبت بينه وبين مدير الفريق
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