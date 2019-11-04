شكرا لقرائتكم ميمي عبد الرازق مديرا لقطاع الناشئين بالنادى المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتولي ميمى عبدالرازق قطاع الناشئين بالنادى المصرى فى الموسم الماضى قبل أن يتم تصعيده لقيادة الفريق الأول خلفا لحسام حسن فى تجربة لم تستمر طويلا ليرحل بعدها ويتم تعيين مصطفى يونس .
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