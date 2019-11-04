شكرا لقرائتكم ميمي عبد الرازق مديرا لقطاع الناشئين بالنادى المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عين مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية ميمي عبد الرازق مديرا لقطاع الناشئين بالنادى نظرا للخبرات الطويلة التى يتمتع بها ابن بورسعيد فى هذا المجال خلفا لعباس نور الدين .

وأجري ميمي عبدالرازق عملية فى القلب خلال الفترة الماضية ابعدته عن استكمال مهام عمله مع منتخب السويس بدورى القسم الثانى كمدير فنى وهو ما جعل إدارة الأخير تتعاقد مع محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق .

وتولي ميمى عبدالرازق قطاع الناشئين بالنادى المصرى فى الموسم الماضى قبل أن يتم تصعيده لقيادة الفريق الأول خلفا لحسام حسن فى تجربة لم تستمر طويلا ليرحل بعدها ويتم تعيين مصطفى يونس .