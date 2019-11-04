شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل التدريبات فى معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه مساء اليوم الأثنين، في معسكره التدريبي الذي يقام في الإمارات، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، ويؤدي الفريق مرانه على ملعب شباب أهلي دبي.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم بدون الدوليين بعد عودتهم إلى القاهرة، فيما يستمر المعسكر إلى الأربعاء المقبل وفقا للموعد المحدد لعودة البعثة واستكمال برنامج الاعداد لمرحلة ما بعد التوقف.

وقام رينيه فايلر المدير الفني للفريق بتقسيم مرحلة التوقف إلى جزءين، حيث يخوض الفريق معسكر تدريبي في الإمارات اشتمل على جانب فني وبدني كما ركز المدير الفني على الجانب النفسي والمعنوي وأجل فكرة إقامة تجربة ودية، ويستكمل الأهلي برنامجه التدريبي في القاهرة بعد العودة استعدادا للدوري العام ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.