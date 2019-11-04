شكرا لقرائتكم فحص طبي جديد يحسم مصير مارسيلو فى مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصيب مارسيلو بكدمة أدت إلى تورم الركبة وشهدت الساعات الاخيرة تحسنا بشكل كبير في حالته وخضع لبرنامج تأهيلي على أن يتم تحديد موعد انتظامه في المران الجماعي قبل انطلاق مران اليوم.
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