شكرا لقرائتكم فحص طبي جديد يحسم مصير مارسيلو فى مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام اليوم على ملعب شباب أهلي دبي، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد الإطمئنان على حالته والتأكد من شفاءه بشكل نهائي من الإصابة التي اشتكى منها في الركبة.

وأصيب مارسيلو بكدمة أدت إلى تورم الركبة وشهدت الساعات الاخيرة تحسنا بشكل كبير في حالته وخضع لبرنامج تأهيلي على أن يتم تحديد موعد انتظامه في المران الجماعي قبل انطلاق مران اليوم.

ويخوض الأهلي تدريباته بقوة خلال معسكر الفريق في الإمارات وذلك ضمن تحضيرات الجهاز الفني خلال فترة التوقف، واهتم رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالجوانب الخططية وتنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة ببناء الهجمات والتحرك داخل الملعب لتطبيق التدريبات بشكل عملي خلال المباريات المقبلة