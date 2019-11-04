شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي الدوليين ينضمون لمنتخب حسام البدرى.. غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم لاعبو النادي الأهلي الدوليين لمعسكر المنتخب الوطني، غداً الثلاثاء، بعد عودتهم ظهر اليوم من الإمارات وفقاً للاتفاق المبرم مسبقاً، بين حسام البدري المدير الفني للفرعنة، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي .

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا يوم 7 نوفمبر، لتجربة العناصر المختارة قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب فى المباراتين، وضمت قائمة منتخب مصر من الأهلى كلاً من: محمد الشناوى ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامى ربيعة وعمرو السولية وحمدى فتحى وأحمد فتحى ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى .