شكرا لقرائتكم فايلر يطير إلى سويسرا لقضاء أجازته مستغلا توقف الوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يوم 7 نوفمبر المقبل إلى بلده سويسرا لقضاء إجازة هناك تستمر ثلاثة أيام مُستغلاً فترة توقف الدوري وعدم وجود ارتباطات رسمية للأهلي حالياً.

وغادر فايلر مع الاهلي للأمارات الخميس الماضي، لخوض معسكر خارجي فيها لمدة ستة أيام تقريباً على أن يعود الفريق للقاهرة يوم 6 نوفمبر المقبل ثم يسافر فايلر في اليوم التالي إلى مسقط رأسه لقضاء أجازة هناك لمدة ثلاثة أيام يعود بعدها لإستكمال مشواره مع الفريق.

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الدوري العام متوقف حالياً بسبب إرتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولإرتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وسيقضي فايلر أجازة لمدة ثلاثة أيام في سويسرا إبتداءاً من يوم 7 نوفمبر ويعود بعدها للقاهرة ولم يسافر فايلر لمسقط رأسه منذ أن تولى مسئولية تدريب الاهلي أوائل سبتمبر الماضي.