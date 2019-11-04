شكرا لقرائتكم هاميلتون يحقق لقبه العالمي السادس ويقترب من كسر رقم شوماخر القياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون يوم الأحد لقبه السادس في بطولة العالم للفورمولا واحد، بحلوله في المركز الثاني في جائزة الولايات المتحدة الكبرى التي فاز بها زميله ومطارده الوحيد الفنلندي فالتيري بوتاس، ليصبح على بعد لقب واحد فقط من الرقم القياسي للألماني ميكايل شوماخر.

ومع تبقي مرحلتين فقط على نهاية بطولة 2019، بات هاميلتون (34 عاما) يتقدم بفارق لا يمكن تعويضه عن بوتاس، ما أتاح له إحراز اللقب للمرة السادسة في مسيرته والثالثة تواليا، والانفراد بالمركز الثاني في ترتيب أكثر السائقين تتويجا أمام الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو.