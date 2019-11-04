شكرا لقرائتكم لاتسيو يصعق ميلان بثنائية إيموبيلي وكوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع لاتسيو فوزا صعبا من مضيفه ميلان 2 - 1 خلال المباراة، التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله شيرو إيموبيلي في الدقيقة 25، وتعادل ميلان في الدقيقة 28 عن طريق كريستوف بيونتيك قبل أن يسجل خواكين كوريا الهدف الثاني لفريق لاتسيو في الدقيقة 83.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.