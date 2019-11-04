شكرا لقرائتكم إصابة مروعة تضرب أندري غوميش.. وسون يجهش بالبكاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذرف الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام الدموع بعد تسببه بإصابة خطيرة للبرتغالي أندري غوميش لاعب إيفرتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانطلق غوميش الذي انتقل بشكل كامل إلى إيفرتون الصيف الماضي قادماً من برشلونة الإسباني، في الجناح الأيسر خلال الدقيقة 77، وتدخل عليه سون بعنف، قبل أن يسقط غوميش على الأرض وهو يصرخ، ويستبدل بزميله جيلفي سيغوردسون.

وقال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون بعد المباراة: لا أعتقد أن سون تعمد إلحاق الأذى بغوميش، فهو لاعب مهذب. وأضاف: الإصابة سيئة للغاية، لكن لا يمكن الحديث عن أية تفاصيل الآن، من الأفضل الانتظار لمزيد من الفحوصات.. إنها لحظة سيئة نمر بها جميعاً كفريق وليس أندري لوحده، وسنظهر دعمنا له.

وأضاف ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام بعد المباراة: نشعر جميعاً بالأسف لإصابة غوميش، من السوء الحظ أنه وقع بتلك الطريقة، سون كان في حال سيئة، ولم يستوعب ما حدث.