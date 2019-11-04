شكرا لقرائتكم توسن يمنح إيفرتون نقطة ثمينة أمام توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل توتنهام نتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، عقب سقوطه في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه إيفرتون يوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.

ورفع توتنهام، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين ارتفع رصيد إيفرتون إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع). وبادر ديلي آلي بالتسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 63، قبل أن يضطر الفريق اللندني للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 79، عقب طرد لاعبه هيونغ مين سون، الذي تسبب في إصابة بالغة للبرتغالي أندريه غوميش لاعب إيفرتون، ليخرج اللاعب الكوري الجنوبي من ملعب المباراة باكيا بعد شعوره بالصدمة للإصابة العنيفة التي تسبب فيها لغوميش.

واستغل إيفرتون النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز (البديل) التركي جينك توسن هدف التعادل للفريق المضيف في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.