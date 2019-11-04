شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يحدد موعد مشاركة حسين السيد فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبى جديد قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام اليوم على ملعب شباب أهلي دبي، لتحديد فرص مشاركته فى المران الجماعى بعد الاطمئنان على حالته والتأكد من شفائه بشكل نهائى من الإصابة التي اشتكى منها فى الركبة.

وتعرض حسين السيد لكدمة أدت إلى تورم الركبة وشهدت الساعات الاخيرة تحسنا بشكل كبير فى حالته وخضع لبرنامج تأهيلي على أن يتم تحديد موعد انتظامه في المران الجماعي قبل انطلاق مران اليوم.

ويؤدي الأهلي تدريباته بقوة خلال معسكر الفريق في الإمارات ضمن تحضيرات الجهاز الفني خلال فترة التوقف، واهتم رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالجوانب الخططية وتنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة ببناء الهجمات والتحرك داخل الملعب لتطبيق التدريبات بشكل عملي خلال المباريات المقبلة.