شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبدالرازق مديرا لقطاع الناشئين بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر
كان ميمى عبدالرازق قد أجرى عملية فى القلب خلال الفترة الماضية ابعدته عن استكمال مهام عمله مع منتخب السويس بدورى القسم الثانى كمدير فنى، وهو ما جعل إدارة الأخير تتعاقد مع محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق.
وكان ميمى عبدالرازق قد تولى قطاع الناشئين بالنادى المصرى فى الموسم الماضى قبل أن يتم تصعيده لقيادة الفريق الأول خلفا لحسام حسن فى تجربة لم تستمر طويلا ليرحل بعدها ويتم تعيين مصطفى يونس.
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