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ميمي عبدالرازق مديرا لقطاع الناشئين بالمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية تعيين ميمي عبد الرازق مديرا لقطاع الناشئين بالنادى نظرا للخبرات الطويلة التى يتمتع بها ابن بورسعيد فى هذا المجال خلفا لعباس نور الدين.

 

كان ميمى عبدالرازق قد أجرى عملية فى القلب خلال الفترة الماضية ابعدته عن استكمال مهام عمله مع منتخب السويس بدورى القسم الثانى كمدير فنى، وهو ما جعل إدارة الأخير تتعاقد مع محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق.

 

وكان ميمى عبدالرازق قد تولى قطاع الناشئين بالنادى المصرى فى الموسم الماضى قبل أن يتم تصعيده لقيادة الفريق الأول خلفا لحسام حسن فى تجربة لم تستمر طويلا ليرحل بعدها ويتم تعيين مصطفى يونس.

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