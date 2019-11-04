شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يتحدث عن الإصابة وفايلر ويوجه رسالة لجماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدورى بالجيدة والقوية، مؤكداً أن الجميع فى الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التى تحققت قبل فترة التوقف الطويلة الحالية.

وقال مروان محسن، "بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية فى مباراتى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهاباً وإياباً.. ونجحنا فى استعادة ذاكرة الفوز أفريقياً خارج الديار ، ثم حصدنا لقب السوبر المحلى أمام منافسنا التقليدى الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدورى لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبى خلال نوفمبر الجارى".

وأضاف مروان محسن، «فترة التوقف خارج إرادتنا.. ولا أخشى أن يتأثر الأهلى بها سلبياً بعدما طالت كثيراً؛ لأن الفريق يستعد جيدا لمرحلة ما بعد استئناف الدورى، ولأن الجميع لديهم تركيز تام ورغبة قوية فى مواصلة العروض الجيدة بعد عودة المسابقة المحلية وانطلاق دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا أواخر نوفمبر الجاري».

وأشار مروان محسن إلى أن اللاعبين لديهم رغبة قوية فى الفوز بجميع البطولات لكن تبقى بطولة أفريقيا الهدف الأهم فى الموسم الحالى؛ لأننا اشتقنا للتتويج القارى والمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف مهاجم الأهلي، «جميع الظروف مهيأة فى الفريق حالياً لاستعادة لقب أفريقيا سواء من حيث قائمة اللاعبين القوية أو تواجد الجهاز الفنى القادر على قيادة الفريق إلى حالة الاستقرار التى توفّرها الإدارة، وكذلك دعم الجماهير المُخلصة للفريق.. ونحن نجتهد فى الملعب ونبذل أقصى ما لدينا من أجل التتويج بالبطولات وإسعاد الجماهير»

وأوضح مهاجم الأهلى أن معسكر الفريق المقام حالياً فى الإمارات جيد للغاية ويُحقق الأهداف المرجوة منه على الصعيد الفنى، ويشهد حالة من الانسجام والتلاحم بين اللاعبين والجهاز الفنى.

وتابع مروان محسن، «السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى للفريق يتعامل مع اللاعبين بطريقة جيدة للغاية داخل وخارج الملعب وهو حريص على «تحفيظ» أفكاره وخططه خلال التدريبات حتى يعلم كل لاعب واجباته ويقوم بتنفيذها جيداً فى المباريات».

وتحدث مروان عن تعليمات فايلر، قائلاً: «يُعلمّنا كيف نخترق حصون الخصم من الأجناب والعمق.. وكيف نُحقق أهدافنا من المباريات.. فايلر يتحدث معنا كثيراً فى المحاضرات وفى التدريبات ولا يترك شيئاً للصدفة فهو مدرب دقيق للغاية ويهتم بعمله بشكل جيد وهو ما أنعكس بالطبع على اللاعبين».

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وأكد مهاجم الأهلى أن جميع لاعبى ألفريق استوعبوا أفكار وخطط المدير الفنى بنسبة كبيرة ويؤكد هذا النجاحات، والنتائج التى تحققت محلياً وأفريقياً لكن مازال المشوار طويل ولابد من التركيز حتى يتم تحقيق الأهداف الكاملة فى جميع البطولات التى يُشارك فيها الفريق ،فالبداية القوية دفعة جيدة من أجل مواصلة السير فى طريق الانتصارات والبطولات.

وقال مروان محسن إنه أصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات بنسبة كبيرة بعد الجراحة التى أجراها فى الوجه قبل أسابيع عقب فى مباراة سموحة بالجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، مشيرا إلى أنه قام بتنفيذ برنامجه العلاجى ثم بدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية تدريجياً.

وواصل، تصريحاته، قائلاً: سأكون قادراً على المشاركة فى المباريات بعد ارتداء القناع الذى سيُساعدنى على خوض المباريات دون قلق بسبب الاقتحامات المتوقعة .

وعن علاقته بالمدير الفنى، قال مروان، «دائماً ما يتابع حالتى منذ الإصابة ويستفسر عن تطورات علاجى من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وهو حريص على دعم جميع اللاعبين معنوياً خاصة أثناء الإصابة وهذا أمر رائع وجيد».

ولا يتفق مروان محسن مع من يتحدث عن فكرة «النحس» بشأن الإصابات المتكررة التى تطارده، وعلق على ذلك، قائلاً:« الإصابات قضاء وقدر وهى من عند الله، ولا أتوقف عند من يتحدثون عن مثل هذه الأمور، فأنا مؤمن تماماً بقضاء الله وقدره، ولا أشغل نفسى خلال الإصابة إلا فى كيفية التعافى منها بشكل جيد حتى أعود للتدريبات والمباريات وأستعيد مكانتى فى ألفريق، وأنا من نوعية اللاعبين الذين يتمتعون بـ«الصبر»، وقادر على تحدى محنة الإصابات».

وفيما يتعلق بحالة عدم التوفيق التى تلازمه فى بعض المباريات، قال مروان محسن :« أنا حريص على تنفيذ تعليمات أى مدرب يتولى تدريب ألفريق وهذا هو الأهم بالنسبة لى لأن المدرب هو أكثر شخص يعرف قدرات لاعبه ومدى اجتهاده فى التدريبات وتنفيذ تعليماته، ولا أشغل نفسى بمن ينتقد؛ لأن تركيزى يكون فى الملعب، ولأن الأهم بالنسبة له هو تقديم بواجباته المُكلّف بها