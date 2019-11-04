شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي الدوليون ينضمون لمعسكر المنتخب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم لاعبو الأهلي الدوليون لمعسكر المنتخب الوطنى غداً الثلاثاء، بعد عودتهم ظهر اليوم من الإمارات، وفقاً للاتفاق المبرم مسبقاً بين حسام البدرى المدير الفني للفرعنة والسويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا يوم 7 نوفمبر لتجربة العناصر المختارة قبل الإعلان عن القائمة النهائية التى ستمثل المنتخب فى المباراتين، وضمت قائمة منتخب مصر من الأهلى كلاً من: محمد الشناوى ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامى ربيعة وعمرو السولية وحمدى فتحى وأحمد فتحى ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى.