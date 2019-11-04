اخبار الرياضه

لاعبو الأهلي الدوليون ينضمون لمعسكر المنتخب غداً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي الدوليون ينضمون لمعسكر المنتخب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم لاعبو الأهلي الدوليون لمعسكر المنتخب الوطنى غداً الثلاثاء، بعد عودتهم ظهر اليوم من الإمارات، وفقاً للاتفاق المبرم مسبقاً بين حسام البدرى المدير الفني للفرعنة والسويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا يوم 7 نوفمبر لتجربة العناصر المختارة قبل الإعلان عن القائمة النهائية التى ستمثل المنتخب فى المباراتين، وضمت قائمة منتخب مصر من الأهلى كلاً من: محمد الشناوى ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامى ربيعة وعمرو السولية وحمدى فتحى وأحمد فتحى ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الأهلي الدوليون ينضمون لمعسكر المنتخب غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا