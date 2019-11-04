شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يقضى إجازة 3 أيام فى سويسرا بعد عودة الأهلي من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر السويسرى رينيه فايلر ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مسقط رأسه فى سويسرا لقضاء إجازة هناك لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم 7 نوفمبر الجارى .

ويقود فايلر حالياً تدريبات الاهلي فى المعسكر الخارجي بالإمارات، والذى انطلق الخميس الماضى ويستمر حتى بعد غد، الأربعاء، استعداداً للارتباطات المقبلة على الصعيدين المحلى والأفريقى.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعب شباب أهلي دبي خلال المعسكر الذى يتطلع فيه الجهاز الفني لتحقيق أكبر مكاسب فنية وتنفيذ خطط ورؤي الجهاز الفني تمهيداً لتطبيقها عقب عودة مسابقة الدوري وكذلك في المشوار الافريقي حيث يلعب الاهلي مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في إنطلاق منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.