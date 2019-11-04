شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتعاقد مع الأمريكى سامى مونرو لتدعيم فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى سبورتنج فى التعاقد مع المحترف الأمريكى سامى مونرو لتدعيم صفوف فريق كرة السلة بالنادى السكندرى .
ووصل مونرو إلى الإسكندرية ووقع بالفعل على انضمامه لسبورتنج، على أن يشارك مع الفريق فى المباريات المقبلة فى بطولة كأس مصر و كذلك بطولة الدورى المرتبط .
وأرسل سبورتنج خطابا إلى اتحاد كرة السلة يخطرهم فيه بالتعاقد مع اللاعب الأمريكى، حتى يتم البدء فى الحصول على الاستغناء الخاص به من الاتحاد الدولى للعبة " فيبا "
يذكر أن الأيام الماضية شهدت تعاقد فريق كرة سلة الزمالك أيضا مع محترف أمريكى وهو ايرفنج ووكر خلفا لستوجلين الذى تم الاستغناء عنه وفسخ التعاقد معه خلال الأيام الماضية على خلفية الأزمة التى نشبت بينه وبين مدير الفريق.
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