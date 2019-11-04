شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة فى معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم، الاثنين، فى معسكره التدريبى الذي يقام بالإمارات، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون أمس، ويؤدى الفريق مرانه على ملعب شباب أهلي دبي.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم بدون الدوليين بعد عودتهم إلى القاهرة، فيما يستمر المعسكر إلى الأربعاء المقبل وفقا للموعد المحدد لعودة البعثة واستكمال برنامج الاعداد لمرحلة ما بعد التوقف.

وقام رينيه فايلر المدير الفني للفريق بتقسيم مرحلة التوقف إلى جزأين، حيث يخوض الفريق معسكر تدريبى فى الإمارات اشتمل على جانب فني وبدني، كما ركز المدير الفنى على الجانب النفسى والمعنوى وأجل فكرة إقامة تجربة ودية، ويستكمل الأهلي برنامجه التدريبي بالقاهرة بعد العودة استعدادا للدوري العام ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.