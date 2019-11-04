شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى لـ"سوبر كورة": أجيري ضيع هيبة المنتخب والبدرى "معاه السر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن ينسى تاريخ المنتخب الوطنى اسم حمادة صدقى، فهو أحد صناع المجد للفراعنة وقادة الجيل الذهبى للمنتخب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، المدير الفنى لمنتخب الساجدين فى الفترة من 2006 وحتى 2010، والمتوج بثلاثة بطولات قارية وضعت منتخبنا على عرش القارة السمراء.

حمادة صدقى وجه تدريبى لامع فى الدورى المصرى، نجح فى أولى تجاربه بمنصب الرجل الأول فى وضع سموحة على خريطة الكرة المصرية، بعدما قاده لموسم تاريخى احتل فيه "الموج الأزرق" وصافة الدورى بفارق هدف عن الأهلى ووصافة الكأس بعد موسم استثنائى، وصال وجال فى تجاربه التدريبية تولى منصب المدير الفنى الأول لمنتخب الشباب ونجح فى اعداد جيل واعد للفراعنة ربما يحمل لواء التألق فى السنوات القليلة المقبلة.

ومع اقتراب موعد منافسات المنتخبات الوطنية، سواء المنتخب الأول أو فراعنة الأولمبى، كان لابد من لقاء مع واحد من العارفين بفلسفة التدريب مع منتخباتنا وأحد صناع النجاحات فكان لنا معه هذا الحوار:

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