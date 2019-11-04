شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يبحث عن بدائل لـ ساسى وطارق حامد فى ودية جولدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، لتجربة بعض اللاعبين فى مركز الوسط المدافع "ديفندر" خلال الودية التى سيخوضها الفريق الأبيض أمام جولدى مساء اليوم فى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالسادس من أكتوبر.

يأتى فكر ميتشو فى إيجاد بدائل فى مركز الديفندر نظرا لأن هذا المركز يعانى من عجز فى الفترة الحالية، حيث لا يوجد به سوى الثنائى التونسي فرجانى ساسي وطارق حامد وغياب أى منهما يتسبب فى أزمة فى تشكيلة الفريق، نظرا لإصابة محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى، وأيضا إصابة محمد حسن فى الركبة وأجرى عملية جراحية وبالتالى لا يوجد بديل لساسى وحامد.

ميتشو كان قد دفع من قبل بأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما فى هذا المركز وأجاد كلاهما بنسبة جيدة ولكنه يبحث عن بدائل أخرى من خلال ودية جولدى، ليكون لديه أكثر من بديل حتى عودة المصابين أو تدعيم المركز فى فترة الانتقالات الشتوية.

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ويرغب المدير الفنى للزمالك فى تطبيق الأفكار الفنية والجمل التى عمل على تلقينها للاعبين فى معسكر أكتوبر لتكون بروفة للمنافسات القادمة، سواء المحلية أمام إنبي أو المنافسات الأفريقية، حيث سيواجه الأبيض نظيره مازيمبى الكونغولى يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.

كما يسعى ميتشو من خلال الودية للوقوف على تحسن الحالة البدنية للاعبى الفريق عقب خوض المران على فترتين طوال المعسكر لتنفيذ برنامج بدنى وتأهيلي متخصص لكل لاعب للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للفريق، كما سيمنح ميتشو الفرصة من خلال الودية لعدد من البدلاء والمستبعدين للوقوف على مستواهم.

يذكر أن الزمالك دخل معسكرا مغلقا فى مدينة السادس من أكتوبر منذ الخميس الماضى، على أن يتم ختام المعسكر اليوم بالمباراة الودية التى سيتوجه الفريق لخوضها على ملعبه فى ميت عقبة وذلك على هامش توقف بطولة الدورى الممتاز.