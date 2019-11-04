شاهد لحظة مغادرة الأهلى الدوليين فندق الإقامة بدبى للعودة إلى القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك فيديو للاعبين القلعة الحمراء الدوليين أثناء مغادرتهم لمطار دبى عائدين إلى القاهرة للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى. ويبدأ معسكر المنتخب يوم 5 نوفمبر الجارى بالإسكندرية فى إطار الاستعدادات المكثفة لمباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون. ويخوض الفراعنة مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا يوم 7 نوفمبر لتجربة العناصر المختارة قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب فى المباراتين. Advertisements وعاد لاعبو الأهلي الدوليون مبكراً قبل استكمال معسكر الفريق الأحمر المقام حالياً فى الإمارات استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام المقرر عودتها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى يشارك فيها المنتخب الأوليمبي. وضمت قائمة منتخب مصر من الأهلى كلاً من: محمد الشناوى ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامى ربيعة وعمرو السولية وحمدى فتحى وأحمد فتحى ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى.

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