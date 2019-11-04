الامارات | بالفيديو والصور.. إصابة مرعبة وبكاء وطرد في الدوري الإنجليزي

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. إصابة مرعبة وبكاء وطرد في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعرض لاعب وسط إيفرتون أندري غوميز، لإصابة مروعة في القدم اليمنى، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية، الاثنين، وقد جاء ذلك خلال لقاء إيفرتون مع توتنهام هوتسبير الذي انتهى بالتعادل 1-1، الأحد، حيث التحم لاعب توتنهام سون هيونغ مين مع غوميز، وأظهرت الصور تعرض اللاعب لإصابة قاسية في الساق، رفض التلفزيون الإنجليزي إعادتها وهو مما أدى إلى طرد اللاعب الكوري الجنوبي.
وتكشف الصور حجم الإصابة، حيث بدا اللاعب البرتغالي يتألم بشدة وهو ملقى على الأرض، بينما ظهرت ساقه اليمنى في وضعية غير طبيعية، وظهر الذهول على وجه سون، وهو يبكي بعد ما أدرك حجم الإصابة التي تعرض لها غوميز (26 عاما)، وعقب الإصابة مباشرة، نقل غوميز، لاعب برشلونة الإسباني السابق، إلى المستشفى في سيارة إسعاف، ثم أعلن إيفرتون أنه سيخضع لجراحة، الاثنين، وقال بيان النادي إنه "عقب إخضاع اللاعب للاختبارات، تأكدت إصابته بخلع وكسر في الكاحل الأيمن".
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