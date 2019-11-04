مركز جديد لكوستا في مباراة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

يدرس الايطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، الدفع بدوجلاس كوستا في مركز جديد أمام لوكوموتيف في دوري الأبطال.



ويستعد يوفنتوس لمواجهة لوكوموتيف، في الجولة الرابعة، لبطولة دوري أبطال اوروبا، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

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وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ساري يدرس الدفع باللاعب البرازيلي في مركز الرقم 10، خلف المهاجمين، بسبب السرعات الهائلة التي يتمتع بها اللاعب، وكذلك قوة التسديد.

وكان دوجلاس كوستا قد غاب عن صفوف البيانكونيري منذ مباراة نابولي في سبتمبر الماضي، لكنه عاد للمشاركة من جديد أمام جنوى عندما شارك في الشوط الثاني.

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.