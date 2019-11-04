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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يتعرض لخطر مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سينقض على الدولي الألماني ومهاجم نادي لايبزج "تيمو فيرنر" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
وأشارت صحيفة ميرور أن إدارة اليونايتد تخطط لخطف فيرنر من الغريم ليفربول، حيث يضعه المدرب الألماني "يورجن كلوب" كأولوية لتدعيم هجوم الريدز.
ويمتلك الدولي الألماني شرطاً جزائياٌ في عقدة يقدر بحوالي 27 مليون يورو، وهو مبلغ ليس بالصعب على عملاقي إنجلترا من أجل خطف اللاعب.
ولعب صاحب الـ 23 عاماً 15 مباراة في صفوف لايبزج في جميع البطولات حيث سجل 15 هدفاً وصنع ثلاثة أهداف.
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