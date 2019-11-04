ليفاندوفسكي النقطة المضيئة في بايرن وفيرنر يكتب تاريخا مع لايبزيج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

بعد مغادرة نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ وهو أول ضحية بين المدربين في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم بدأ النادي على الفور في البحث عن بديل.



وطرحت وسائل إعلام ألمانية خلال الأسابيع الماضية عدة أسماء لخلافته حال رحيله ومن بينهم إيريك تن هاج مدرب أياكس أمستردام وجوزيه مورينيو وماسيميليانو أليجري.

وسيتولى المدرب المساعد هانسي فليك المسؤولية للمباراتين المقبلتين في أوروبا والدوري الألماني.

وبينما يعاني بايرن من مشاكل خلف الستار إضافة إلى إصابة العديد من أبرز لاعبيه كان ليفاندوفسكي النقطة المضئية.

وهز اللاعب البولندي، الذي سجل هدفا في خسارة مذلة 5-1 أمام أينتراخت فرانكفورت، الشباك في كل المباريات العشر في الدوري حتى الآن وهو رقم قياسي.

وسجل ليفاندوفسكي 14 هدفا في الدوري و20 في كل المسابقات مع بايرن هذا الموسم.

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وقد يوسع بروسيا مونشنجلادباخ، الذي يتصدر الدوري على نحو مفاجئ بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه، هذا الفارق بشكل أكبر الأسبوع القادم نظرا لان منافسيه على اللقب بروسيا دورتموند (الثاني برصيد 19 نقطة) وبايرن ميونيخ (18 نقطة) سيلتقيان معا.

وقال راينر بونهوف نائب رئيس النادي والذي كان لاعبا في تشكيلة جلادباخ الناجحة في فترة السبعينيات "الفريق يقدم عروضا رائعة والشيء الذي يعجبني أكثر الروح الجماعية التي يلعب بها".

وأصبح تيمو فيرنر مهاجم رازن بال شبورت لايبزيج أول لاعب في الفريق يكون طرفا في ستة أهداف من ثمانية سحق بها ماينتس.

وهز فيرنر الشباك ثلاث مرات ولعب دورا في ثلاثة أهداف أخرى في أكبر انتصار يحققه لايبزيج في الدوري الألماني.

وسجل لايبزيج أيضا ستة أهداف في انتصاره على فولفسبورج في كأس ألمانيا الأسبوع الماضي.

وشهد هذا الأسبوع أيضا أول مباراة قمة لمدينة برلين في دوري الدرجة الأولى الألماني بين أونيون الصاعد حديثا وهيرتا لكن المواجهة خلفت مرارة كبيرة في العاصمة بعد أن فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا بشأن شغب جماهيري.

وفاز أونيون بركلة جزاء متأخرة لكن المباراة توقفت لعدة دقائق في الشوط الثاني بسبب إلقاء الألعاب النارية على ملعب أونيون.