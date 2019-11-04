شكرا لقرائتكم منتخب الكرة الشاطئية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة فى كأس العالم للقارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوجه بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية لدولة الامارات اليوم للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات دبي 2019 والتي تقام بمدينة دبي في الفترة من 5 نوفمبر الي 9 نوفمبر

يترأس بعثة المنتخب الوطني الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية ويقود المنتخب الوطني الجهاز الفني مصطفي لطفي المدير الفني و عبدالواحد السيد مدير المنتخب و عمر حلمي المدرب العام و احمد ابو سريع. مدرب وياسر عبدالخالق حراس مرمي و وليد منذور طبيب و عباس حسنين اخصائى علاج.

ويشارك منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية ويخوض اولي مبارياته يوم الثلاثاء 5 نوفمبر بمواجهة روسيا في الثانية الا الربع بتوقيت مصر ثم يواجه منتخب ايران يوم الاربعاء 6 نوفمبر في السادسة مساء ثم مواجهة منتخب المكسيك يوم الخميس 7 نوفمبر في الثالثة والنصف مساءا

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وتضم بعثة المنتخب محمد فوزي وعبد العزيز صباح ومصطفي سمير ومصطفي احمد ومصطفي علي وحسان محمد وهيثم عاطف واحمد الشحات وكريم سيد ومحمد عبد النبي ، وعبد الرحمن حسن والحسيني طه.

وتضم المجموعة الاولي الإمارات واسبانيا و ايطاليا و اليابان ، يحتل المنتخب المصري المركز الـ 19 عالمياً حالياً في تراجع لمنتخبنا الوطني بعد فترة توقف حيث نجح مجلس ادارة اتحاد الكرة من خلال سحر عبدالحق اعادة النشاط الدولي مجددا.