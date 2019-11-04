شكرا لقرائتكم منتخب الكرة الشاطئية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة فى كأس العالم للقارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم بعثة المنتخب محمد فوزي وعبد العزيز صباح ومصطفي سمير ومصطفي احمد ومصطفي علي وحسان محمد وهيثم عاطف واحمد الشحات وكريم سيد ومحمد عبد النبي ، وعبد الرحمن حسن والحسيني طه.
وتضم المجموعة الاولي الإمارات واسبانيا و ايطاليا و اليابان ، يحتل المنتخب المصري المركز الـ 19 عالمياً حالياً في تراجع لمنتخبنا الوطني بعد فترة توقف حيث نجح مجلس ادارة اتحاد الكرة من خلال سحر عبدالحق اعادة النشاط الدولي مجددا.
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